В Раде зарегистрировали законопроект о выборах - детали

Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, вероятно, позволяет проведение выборов в Украине. Речь идет о голосовании во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №13464.

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В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта обусловлено "необходимостью совершенствования регулирования подготовки и проведения выборов", в том числе с учетом "реалий сегодняшнего дня".

Скриншот проекта закона

Напомним, председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил о работе над законопроектом о послевоенных выборах .

А в Центральной избирательной комиссии назвали реальное количество избирателей за пределами Украины.