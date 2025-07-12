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Выборы во время войны — в Раде появился законопроект

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Дата публикации 12 июля 2025 12:58
В Раде зарегистрировали законопроект о выборах - детали
Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, вероятно, позволяет проведение выборов в Украине. Речь идет о голосовании во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №13464.

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В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта обусловлено "необходимостью совершенствования регулирования подготовки и проведения выборов", в том числе с учетом "реалий сегодняшнего дня".

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Скриншот проекта закона

Напомним, председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил о работе над законопроектом о послевоенных выборах .

А в Центральной избирательной комиссии назвали реальное количество избирателей за пределами Украины.

Верховная Рада выборы голосование законопроект война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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