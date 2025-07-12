В Раде зарегистрировали законопроект о выборах - детали

Выборы во время войны — в Раде появился законопроект
Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 12:58
Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, вероятно, позволяет проведение выборов в Украине. Речь идет о голосовании во время военного положения.
Об этом говорится в законопроекте №13464.
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В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта обусловлено "необходимостью совершенствования регулирования подготовки и проведения выборов", в том числе с учетом "реалий сегодняшнего дня".
Напомним, председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил о работе над законопроектом о послевоенных выборах .
А в Центральной избирательной комиссии назвали реальное количество избирателей за пределами Украины.
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