У ЦВК розповіли коли в Україні відбудуться вибори

Депутати Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

Після завершення воєнного стану в Україні стартує чітко визначена законодавством виборча процедура. Поки триває воєнний стан, проведення будь-яких виборів неможливе й прямо заборонене Конституцією.

Про це сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Після припинення особливого правового режиму запускається зворотний відлік.

"Протягом 60 днів після завершення військового стану потрібно провести вибори.

Тобто місяць у Центральній комісії на оголошення виборчого процесу і два місяці на, власне кажучи, виборчий процес і проведення виборів", — сказав Дубовик.

Таким чином, з моменту припинення воєнного стану на організацію парламентських виборів передбачено 90 днів. Якщо йдеться про президентські — то згідно з законом, Верховна Рада має впродовж місяця оголосити вибори, після чого ще 90 днів триватиме кампанія. У підсумку це становитиме 120 днів.

Водночас, зауважив заступник голови ЦВК, згідно з чинним виборчим кодексом, проведення одночасно всіх типів виборів — парламентських, президентських та місцевих просто неможливе. Закон вимагає, щоб кожна виборча кампанія відбувалася окремо, якщо не буде ухвалено змін до законодавства.

Щодо черговості, Дубовик уточнив, що першими відбудуться вибори народних депутатів України, бо так визначено Конституцією та виборчим кодексом.

Нагадаємо, три соціологічні організації провели опитування в українців, чи вважають вони доцільним проведення виборів в Україні у разі перемир'я.

Раніше, у травні, Сергій Дубовик також пояснював, чому в Україні не можуть провести місцеві вибори.