В ЦИК рассказали когда в Украине состоятся выборы

Депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины

После завершения военного положения в Украине стартует четко определенная законодательством избирательная процедура. Пока продолжается военное положение, проведение любых выборов невозможно и прямо запрещено Конституцией.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире программы Ранок.LIVE.

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После прекращения особого правового режима запускается обратный отсчет.

"В течение 60 дней после завершения военного положения нужно провести выборы. То есть месяц у Центральной комиссии на объявление избирательного процесса и два месяца на, собственно говоря, избирательный процесс и проведение выборов", — сказал Дубовик.

Таким образом, с момента прекращения военного положения на организацию парламентских выборов предусмотрено 90 дней. Если речь идет о президентских — то согласно закону, Верховная Рада должна в течение месяца объявить выборы, после чего еще 90 дней продлится кампания. В итоге это составит 120 дней.

В то же время, отметил заместитель председателя ЦИК, согласно действующему избирательному кодексу, проведение одновременно всех типов выборов — парламентских, президентских и местных просто невозможно. Закон требует, чтобы каждая избирательная кампания проходила отдельно, если не будут приняты изменения в законодательство.

Относительно очередности, Дубовик уточнил, что первыми состоятся выборы народных депутатов Украины, потому что так определено Конституцией и избирательным кодексом.

Напомним, три социологические организации провели опрос у украинцев, считают ли они целесообразным проведение выборов в Украине в случае перемирия.

Ранее, в мае, Сергей Дубовик также объяснял, почему в Украине не могут провести местные выборы.