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ЦИК критикует законопроект о послевоенных выборах — что не так

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 18:06
ЦИК раскритиковала законопроект о послевоенных выборах - какая причина
Выборы в Украине. Фото: Укринформ

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик раскритиковал новый законопроект о послевоенных выборах. Он отметил, что документ не предлагает реальных решений для обеспечения участия в голосовании украинцев за рубежом или военнослужащих на фронте.

Об этом Дубовик сообщил в эфире программы День.LIVE.

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Он подчеркнул, что основное внимание законопроекта сосредоточено на политических аспектах, таких как избирательная система и партийные списки, а не на практической организации избирательного процесса в условиях послевоенной реальности.

"Для организаторов выборов этот законопроект не дает никакого ответа", — заявил Дубовик.

По его словам, документ не учитывает механизмы активной регистрации избирателей, не предусматривает устранение препятствий для голосования за пределами Украины или в зоне боевых действий.

Чиновник отметил, что в нынешнем виде законопроект является скорее политическим манифестом, чем практическим инструментом для проведения выборов в послевоенный период.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может заложить правовые основания для организации избирательного процесса во время действия особого правового режима в стране.

А в Центральной избирательной комиссии назвали реальное количество избирателей за пределами Украины.

ЦИК выборы украинцы политики комисия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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