В ЦИК заявили, что местные выборы 2025 года из-за военного положения проводиться не будут

Процедура выборов. Иллюстративное фото: УНИАН

Через несколько месяцев приближается срок проведения выборов в городские, сельские и областные советы. Однако из-за войны в Украине у многих возникает вопрос — состоится ли избирательный процесс.

На своем официальном сайте ЦИК четко обнародовало свою позицию.

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Позиция ЦИК относительно выборов в Украине

Согласно сообщению, в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось.

Учитывая это, ЦИК констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования соответствующих комиссий, контролирующих избирательный процесс.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава", — пояснил член Комиссии Сергей Постивый.

Ранее заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик раскритиковал новый законопроект о послевоенных выборах. Он отметил, что документ не предлагает реальных решений для участия в голосовании украинцев за рубежом или военнослужащих на фронте.

Также мы сообщали, что в Центральной избирательной комиссии назвали реальное количество избирателей за пределами Украины.