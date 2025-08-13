Выборы в Украине — сколько продлится подготовка

Избирательный участок. Иллюстративное фото: УНИАН

Народный депутат Украины Сергей Евтушок объяснил, сколько продлится подготовка к выборам после окончания полномасштабной войны. По его подсчетам, этот процесс может длиться полгода.

Об этом Сергей Евтушок сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 13 августа.

Реклама

Читайте также:

Нардеп о подготовке к выборам после войны

По словам нардепа, после завершения боевых действий подготовка к избирательным кампаниям продлится минимум полгода.

Чиновник отметил, что тогда необходимо будет восстановить работу реестра избирателей, избирательных комиссий и организовать участки — в частности, зарубежные.

"Выборы во время войны провести невозможно — это первый пункт. Второй пункт — после того, как только остановится война, в течение полугода будет продолжаться подготовительный процесс к избирательным кампаниям, а потом только выборы. Восстанавливаются полностью работы всех отраслей, в частности медийная.

Ведь выборы — это не только, когда приходишь на участок и голосуешь. Выборы — это реестр избирателей, это организация выборов на разных территориях, работа территориальных комиссий, организация зарубежных участков и ряд других вещей, которые нужно сделать. Поэтому я не согласен с тем, что выборы во время войны провести легко", — отметил Евтушок.

В то же время нардеп сообщил, что, по информации СМИ, определенные процессы уже происходят: по поручению президента несколько субъектов законодательной инициативы готовят изменения, которые могут предусматривать разовое отклонение от действующего избирательного кодекса, в частности введение закрытых партийных списков.

Напомним, что недавно эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера заявил, что сейчас в Украине власть остается легитимной, несмотря на то, что закончился пятилетний срок.

Ранее заместитель главы центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик ответил, возможно ли провести выборы в Украине онлайн.