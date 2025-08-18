Видео
Главная Новости дня Выборов во время войны на будет — заявление Зеленского

Выборов во время войны на будет — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 21:07
Зеленский заявил о невозможности проведения выборов во время войны
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский открыт к проведению выборов в Украине. Правда, в условиях войны они не состоятся.

Об этом президент Украины заявил 18 августа во время встречи с Дональдом Трампом в ответ на вопрос журналиста.

Читайте также:

Что думают о выборах во время войны Зеленский и Трамп

"Во время войны не может быть выборов. Может понадобиться перемирие. Это должно быть на суше, море и в небе, чтобы можно было провести демократические и законные выборы", — подчеркнул глава государства.

Трамп ответил на это шуткой. Спросил, может ли и он, когда пройдет 3,5 года и истечет срок его президентства, заявить, что выборов больше не будет, если Штаты на тот момент будут в состоянии войны с кем-то.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США готовы защищать Украину. Над этим они будут работать совместно с европейскими лидерами.

Также президент США заявил, что американцы будут причастны к гарантиям безопасности Украины. Речь идет о большом количестве помощи.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
