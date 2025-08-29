Данило Гетменцев зробив заяву про вибори в Україні

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що країна хоче виборів. За його словами, шість років — це забагато у владі.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 29 серпня.

Гетманцев вважає, що наразі влада Україна потребує перепідтвердження довіри від громадян, оскільки шість років у владі — забагато.

"Нам би хотілося, щоб те все, що ми робили з 2019 року, ті хто прийшов, продовжили. Ми повинні забезпечувати спадковість у політиці, а не перебування десятиліттями при владі", — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що був би радий, якби вже відбулися вибори. За його словами, тоді можна було б уникнути зайвої політичної напруги.

Раніше глава держави пояснив, що під час війни в Україні не може бути проведення виборів.