Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Новини дня Зеленський завив про готовність піти з посади президента

Зеленський завив про готовність піти з посади президента

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:22
Зеленський заявив що готовий піти з посади після завершення війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни готовий залишити посаду глави держави. Російський диктатор має ухвалити своєю чергою рішення припинити вогонь

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню Axios.

Володимир Зеленський назвав умови для проведення виборів

Журналіст поцікавився за яких умов Володимир Зеленський погодиться на вибори. Зокрема, якщо Володимир Путін погодиться на припинення вогню.

На це запитання Володимир Зеленський відповів ствердно. 

Водночас Володимир Зеленський висловився, чи хоче знову балотуватися на вибори в Україні у мирний час.

"Якщо ми закінчимо війну з росіянами, то я готовий не балотуватися. Я готовий не йти, тому що моя мета — це не вибори. Я дуже хочу проведення виборів, але зараз надзвичайно складні часи в моїй країні, а я мушу допомогти моїй країні. Моя задача це закінчити війну", — висловився Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори в Україні навіть якщо це порушить Конституцію.

Раніше повідомлялося, що держбюджет України наразі не має ресурсів для проведення виборів — відома сума.

