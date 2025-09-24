Зеленський озвучив умову для проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Charly Triballeau

Президент України Володимир Зеленський висловився про доцільність проведення виборів. Він сказав, за яких умов можна провести голосування.

Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу Fox News.

В Україні можна провести вибори за певних умов

Глава держави заявив, що в Україні можна буде провести вибори виключно за умови припинення вогню та гарантій безпеки від партнерів. За його словами, держава "готова".

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", — заявив президент.

Також президент висловився й про чіткі строки і формат голосування. Зеленський наголосив, що проведення голосування залежатиме від підтримки міжнародних партнерів і наявності чітких безпекових гарантій.

Варто зазначити, що в Україні, в умовах воєнного стану, організація виборчого процесу є загрозливими для політичної стабільності. Окрім того, виборцям важко гарантувати безпеку для життя та здоров'я через регулярні обстріли з боку Росії.

Нагадаємо, в Україні тривають дискусії щодо того, як можна провести вибори під час війни. Зокрема нардеп Олексій Гончаренко висловлювався, чому онлайн-голосування не можна використати.

Також раніше заступник голови ЦВК Сергій Дубовик сказав, скільки коштуватимуть вибори держбюджету та чи можуть їх провести у 2026 році.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський уже називав аналогічну умову проведення виборів під час спілкування з журналістами. Окрім того, Володимир Зеленський заявляв, що не може дочекатися на виборів та пояснив, чому ця тема лише розбурює суспільство.