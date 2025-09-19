Гончаренко відповів, чи можливе електронне голосування під час війни

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко прокоментував доцільність проведення електронного голосування та виборів онлайн під час війни. На його думку, це є небезпечним в нинішніх умовах.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.

Гончаренко про доцільність електронного голосування

На думку нардепа Олексія Гончаренка, електронне через "Дію" або поштове голосування під час війни є небезпечним і неконституційним.

Гончаренко наголосив, що голосування має бути таємним.

"Неможливо забезпечити таємницю голосування й особистий характер голосування в голосуванні через "Дію", тому це неконституційно. Може, комусь це здається зручно, модерново, але це неконституційно, а тому це треба одразу відкинути", — пояснив нардеп.

Крім того, урядовець заявив, що також скептично ставиться до ідеї поштових бюлетенів. Мовляв, Конституція визначає, що вибори мають бути в один день. На його думку, роздавати бюлетені завчасно — це порушення, та і доставити їх вчасно по всьому світу неможливо.

Водночас Гончаренко наголосив, що вибори можливі лише після завершення повномасштабної війни, коли частина українців зможе повернутися додому. Зокрема, на його думку, також має бути організовано голосування у консульствах і посольствах для тих, хто вирішить не повертатися до України.

Нещодавно заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що під час воєнного стану проведення виборів нереальне, до того ж на це немає грошей.

Раніше у ЦВК пояснювали, чи можливе проведення місцевих виборів в Україні під час війни.