Головна Новини дня Нардеп пояснив недоречність концертів після масованих атак

Нардеп пояснив недоречність концертів після масованих атак

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:01
Нардеп Гончаренко відреагував на концерт після атаки РФ на Київ
Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: chas.news

Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко пояснив, чому недоречно проводити масові заходи, зокрема й концерти, в дні масованих обстрілів, внаслідок яких гинуть люди. Зауважимо, що вдень трагічного удару РФ по Києву 28 серпня у передмісті столиці відбувся концерт українського виконавця YAKTAK.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 29 серпня.

Читайте також:

Нардеп про недоречність масових заходів після обстрілів

Гончаренко наголосив, що масові заходи недоречні в дні трагічних обстрілів.

Водночас нардеп зауважив, що обстріли в Україні відбуваються щодня, але не завжди призводять до загибелі людей.

"Безумовно, в такі дні, як вчора (28 серпня, — Ред.) недоречні масові заходи. Але ж є інші дні, коли не буде обстрілів, що призведуть до людських жертв. Життя триває, і люди святкують особисті події, але організовувати великі масові заходи у дні жалоби за загиблими не слід. Але просто не варто прив'язувати до слова обстріл. Бо обстріл — це така історія, яка відбувається, на жаль, щодня", — пояснив Гончаренко.

Нагадаємо, що вчора, 28 серпня, мережею поширилися кадри із Софіївської Борщагівки, де сотні людей зібралися на концерт у день одного з наймасованіших обстрілів столиці, внаслідок якого загинуло більш ніж 20 осіб, серед яких — діти.

Пізніше в Київській ОВА повідомили, що захід зупинили, а на організаторів склали адміністративні матеріали.

Раніше ми писали, що український співак Ярослав Карпук, більш популярний як YAKTAK, проводив концерт в передмісті Києва 28 серпня, після масованого удару РФ по столиці.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та дронами — загинуло понад 20 цивільних.

Олексій Гончаренко концерт нардепи обстріли YAKTAK
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
