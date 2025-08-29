Нардеп Гончаренко отреагировал на концерт после атаки РФ на Киев

Нардеп объяснил неуместность концертов после массированных атак
Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко объяснил, почему неуместно проводить массовые мероприятия, в том числе и концерты, в дни массированных обстрелов в результате которых гибнут люди. Заметим, что в день трагического удара РФ по Киеву 28 августа в пригороде столицы состоялся концерт украинского исполнителя YAKTAK.
Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 29 августа.
Нардеп о неуместности массовых мероприятий после обстрелов
Гончаренко отметил, что массовые мероприятия неуместны в дни трагических обстрелов.
В то же время нардеп отметил, что обстрелы в Украине происходят ежедневно, но не всегда приводят к гибели людей.
"Безусловн, в такие дни, как вчера (28 августа, — Ред.), неуместны массовые мероприятия. Но ведь есть другие дни, когда не будет обстрелов, которые приведут к человеческим жертвам. Жизнь продолжается, и люди празднуют личные события, но организовывать большие массовые мероприятия в дни траура по погибшим не следует. Но просто не стоит привязывать к слову обстрел. Потому что обстрел — это такая история, которая происходит, к сожалению, каждый день", — объяснил Гончаренко.
Напомним, что вчера, 28 августа, в сети распространились кадры с Софиевской Борщаговки, где сотни людей собрались на концерт в день одного из самых массированных обстрелов столицы, в результате которого погибли более 20 человек, среди которых дети.
Позже в Киевской ОВА сообщили, что мероприятие остановили, а на организаторов составили административные материалы.
Ранее мы писали, что украинский певец Ярослав Карпук, более популярный как YAKTAK, проводил концерт в пригороде Киева 28 августа, после массированного удара РФ по столице.
Напомним, что в ночь на 28 августа российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами — погибло более 20 гражданских.
