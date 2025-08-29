Видео
Главная Новости дня Нардеп объяснил неуместность концертов после массированных атак

Нардеп объяснил неуместность концертов после массированных атак

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:01
Нардеп Гончаренко отреагировал на концерт после атаки РФ на Киев
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: chas.news

Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко объяснил, почему неуместно проводить массовые мероприятия, в том числе и концерты, в дни массированных обстрелов в результате которых гибнут люди. Заметим, что в день трагического удара РФ по Киеву 28 августа в пригороде столицы состоялся концерт украинского исполнителя YAKTAK.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Нардеп о неуместности массовых мероприятий после обстрелов

Гончаренко отметил, что массовые мероприятия неуместны в дни трагических обстрелов.

В то же время нардеп отметил, что обстрелы в Украине происходят ежедневно, но не всегда приводят к гибели людей.

"Безусловн, в такие дни, как вчера (28 августа, — Ред.), неуместны массовые мероприятия. Но ведь есть другие дни, когда не будет обстрелов, которые приведут к человеческим жертвам. Жизнь продолжается, и люди празднуют личные события, но организовывать большие массовые мероприятия в дни траура по погибшим не следует. Но просто не стоит привязывать к слову обстрел. Потому что обстрел — это такая история, которая происходит, к сожалению, каждый день", — объяснил Гончаренко.

Напомним, что вчера, 28 августа, в сети распространились кадры с Софиевской Борщаговки, где сотни людей собрались на концерт в день одного из самых массированных обстрелов столицы, в результате которого погибли более 20 человек, среди которых дети.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что мероприятие остановили, а на организаторов составили административные материалы.

Ранее мы писали, что украинский певец Ярослав Карпук, более популярный как YAKTAK, проводил концерт в пригороде Киева 28 августа, после массированного удара РФ по столице.

Напомним, что в ночь на 28 августа российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами — погибло более 20 гражданских.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
