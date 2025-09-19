Гончаренко ответил, возможно ли электронное голосование во время войны

Нардеп ответил, реально ли сейчас провести выборы онлайн
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал целесообразность проведения электронного голосования и выборов онлайн во время войны. По его мнению, это опасно в нынешних условиях.
Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 19 сентября.
Гончаренко о целесообразности электронного голосования
По мнению нардепа Алексея Гончаренко, электронное через "Дію" или почтовое голосование во время войны является опасным и неконституционным.
Гончаренко подчеркнул, что голосование должно быть тайным.
"Невозможно обеспечить тайну голосования и личный характер голосования в голосовании через "Дію", поэтому это неконституционно. Может, кому-то это кажется удобно, модерново, но это неконституционно, а потому это надо сразу отбросить", — объяснил нардеп.
Кроме того, чиновник заявил, что также скептически относится к идее почтовых бюллетеней. Мол, Конституция определяет, что выборы должны быть в один день. По его мнению, раздавать бюллетени заранее — это нарушение, да и доставить их вовремя по всему миру невозможно.
В то же время Гончаренко отметил, что выборы возможны только после завершения полномасштабной войны, когда часть украинцев сможет вернуться домой. В частности, по его мнению, также должно быть организовано голосование в консульствах и посольствах для тех, кто решит не возвращаться в Украину.
Недавно заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что во время военного положения проведение выборов нереально, к тому же на это нет денег.
Ранее в ЦИК объясняли, возможно ли проведение местных выборов в Украине во время войны.
