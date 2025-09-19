Видео
Главная Новости дня Нардеп ответил, реально ли сейчас провести выборы онлайн

Нардеп ответил, реально ли сейчас провести выборы онлайн

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 20:03
Гончаренко ответил, возможно ли электронное голосование во время войны
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал целесообразность проведения электронного голосования и выборов онлайн во время войны. По его мнению, это опасно в нынешних условиях.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Читайте также:

Гончаренко о целесообразности электронного голосования

По мнению нардепа Алексея Гончаренко, электронное через "Дію" или почтовое голосование во время войны является опасным и неконституционным.

 

Гончаренко подчеркнул, что голосование должно быть тайным.

"Невозможно обеспечить тайну голосования и личный характер голосования в голосовании через "Дію", поэтому это неконституционно. Может, кому-то это кажется удобно, модерново, но это неконституционно, а потому это надо сразу отбросить", — объяснил нардеп.

Кроме того, чиновник заявил, что также скептически относится к идее почтовых бюллетеней. Мол, Конституция определяет, что выборы должны быть в один день. По его мнению, раздавать бюллетени заранее — это нарушение, да и доставить их вовремя по всему миру невозможно.

В то же время Гончаренко отметил, что выборы возможны только после завершения полномасштабной войны, когда часть украинцев сможет вернуться домой. В частности, по его мнению, также должно быть организовано голосование в консульствах и посольствах для тех, кто решит не возвращаться в Украину.

Недавно заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что во время военного положения проведение выборов нереально, к тому же на это нет денег.

Ранее в ЦИК объясняли, возможно ли проведение местных выборов в Украине во время войны.

Алексей Гончаренко выборы политики голосование война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
