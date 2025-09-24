Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал условие для выборов во время войны

Зеленский назвал условие для выборов во время войны

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:45
Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Charly Triballeau

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о целесообразности проведения выборов. Он сказал, при каких условиях можно провести голосование.

Об этом он сказал в интервью для телеканала Fox News.

Читайте также:

В Украине можно провести выборы при определенных условиях

Глава государства заявил, что в Украине можно будет провести выборы исключительно при условии прекращения огня и гарантий безопасности от партнеров. По его словам, государство "готово".

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", — заявил президент.

Также президент высказался и о четких сроках и формате голосования. Зеленский отметил, что проведение голосования будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия четких гарантий безопасности.

Стоит отметить, что в Украине, в условиях военного положения, организация избирательного процесса является угрожающей для политической стабильности. Кроме того, избирателям трудно гарантировать безопасность для жизни и здоровья из-за регулярных обстрелов со стороны России.

Напомним, в Украине продолжаются дискуссии относительно того, как можно провести выборы во время войны. В частности, нардеп Алексей Гончаренко высказывался, почему онлайн-голосование нельзя использовать.

Также ранее заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик сказал, сколько будут стоить выборы госбюджета и могут ли их провести в 2026 году.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский уже называл аналогичное условие проведения выборов во время общения с журналистами. Кроме того, Владимир Зеленский заявлял, что не может дождаться выборов и объяснил, почему эта тема только будоражит общество.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
