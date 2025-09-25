Зеленський відповів, чи дозволив Трамп завдавати удари по цілях в РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, чи дозволив американський президент Дональд Трамп завдавати удари по Росії. За його словами ЗСУ зможуть давати відповідь ворогу у випадку атаки по українській енергетиці.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю виданню Axios.

Реклама

Читайте також:

Зеленський висловився про удари по цілях в РФ

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН звернувся до нього з одним конкретним проханням — надати нову систему озброєння. За словами глави держави, саме вона здатна змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про яку саме зброю йдеться, Зеленський не уточнив, проте зауважив, що Трамп відреагував позитивно.

"Якщо США дадуть нам таку далекобійну зброю, ми її використаємо. Ми не терористи. Наші люди зараз ненавидять росіян за початок війни та вбивства, але всі розуміють, що нам не потрібно атакувати цивільних", — сказав Зеленський.

Водночас президент допустив можливість атак на центри російської влади.

"Вони мають знати, де розташовуються бомбосховища. Якщо вони не припинять війну — у будь-якому разі вони їх потребуватимуть", — підкреслив він.

Зеленський розповів, що під час перемовин Трамп підняв питання симетричної відповіді на дії Росії. Також американський президент висловив згоду на удари по дронових фабриках та ракетних об'єктах, хоча, за словами Зеленського, ці цілі добре захищені.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповідати по енергетиці", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив посилення української системи ППО із президентом Франції Емманюелем Макроном.

А також у інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав, що готовий піти з посади президента України після закінчення війни. Він не виключає проведення виборів одразу після припинення бойових дій.