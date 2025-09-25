Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь

Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:34
Зеленський відповів, чи дозволив Трамп завдавати удари по цілях в РФ
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, чи дозволив американський президент Дональд Трамп завдавати удари по Росії. За його словами ЗСУ зможуть давати відповідь ворогу у випадку атаки по українській енергетиці.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю виданню Axios.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про удари по цілях в РФ

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН звернувся до нього з одним конкретним проханням — надати нову систему озброєння. За словами глави держави, саме вона здатна змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про яку саме зброю йдеться, Зеленський не уточнив, проте зауважив, що Трамп відреагував позитивно.

"Якщо США дадуть нам таку далекобійну зброю, ми її використаємо. Ми не терористи. Наші люди зараз ненавидять росіян за початок війни та вбивства, але всі розуміють, що нам не потрібно атакувати цивільних", — сказав Зеленський.

Водночас президент допустив можливість атак на центри російської влади.

"Вони мають знати, де розташовуються бомбосховища. Якщо вони не припинять війну — у будь-якому разі вони їх потребуватимуть", — підкреслив він.

Зеленський розповів, що під час перемовин Трамп підняв питання симетричної відповіді на дії Росії. Також американський президент висловив згоду на удари по дронових фабриках та ракетних об'єктах, хоча, за словами Зеленського, ці цілі добре захищені.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповідати по енергетиці", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив посилення української системи ППО із президентом Франції Емманюелем Макроном.

А також у інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав, що готовий піти з посади президента України після закінчення війни. Він не виключає проведення виборів одразу після припинення бойових дій.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації