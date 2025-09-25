Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины

Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 02:26
Зеленский встретился с Макроном и обсудил усиление ПВО Украины
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и использование замороженных активов РФ.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что известно о встрече Зеленского и Макрона

"Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии. Нужно реагировать и действовать быстро", — подчеркнул Зеленский.

Особое внимание стороны уделили использованию замороженных активов в пользу Украины РФ, а также дальнейшее усиление санкций против России, в частности в отношении теневого танкерного флота.

"Спасибо Эмманюэлю и всей Франции за поддержку Украины и усилия ради приближения мира", — резюмировал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский продолжает находиться в Нью-Йорке и провел уже много встреч. В частности, глава государства обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте расширение программы PURL для закупки оружия.

Также состоялась встреча Зеленского и Короля Швеции Карла XVI Густава. Они обсудили участие Швеции в восстановлении Украины.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон активы ПВО война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
