Зеленский встретился с Макроном и обсудил усиление ПВО Украины

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и использование замороженных активов РФ.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что известно о встрече Зеленского и Макрона

"Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии. Нужно реагировать и действовать быстро", — подчеркнул Зеленский.

Особое внимание стороны уделили использованию замороженных активов в пользу Украины РФ, а также дальнейшее усиление санкций против России, в частности в отношении теневого танкерного флота.

"Спасибо Эмманюэлю и всей Франции за поддержку Украины и усилия ради приближения мира", — резюмировал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский продолжает находиться в Нью-Йорке и провел уже много встреч. В частности, глава государства обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте расширение программы PURL для закупки оружия.

Также состоялась встреча Зеленского и Короля Швеции Карла XVI Густава. Они обсудили участие Швеции в восстановлении Украины.