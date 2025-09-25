Зеленский и генсек НАТО Рютте проговорили расширение программы PURL для покупки оружия

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL, а также угрозы от эскалации со стороны РФ.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что известно о встрече Зеленского и Рютте

"Обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL. За два месяца с начала ее создания наполнение программы, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран — членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долларов", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в этой программе

Отдельно стороны обсудили угрозы от эскалации со стороны РФ. Президент Украины подчеркнул, что нарушение воздушного пространства стран НАТО не — это не ошибка, а целенаправленные действия России.

"Спасибо Марку и членам Альянса за поддержку Украины на пути к надежному и гарантированному миру", — резюмировал глава государства.

Напомним, 16 сентября агентство Reuters сообщило, что США одобрили для Украины первые две поставки военной помощи по инициативе PURL, которые были профинансированы союзниками по НАТО.

Также мы писали, что несколько дней назад Зеленский и генсек НАТО обсудили усиление ПВО Украины.