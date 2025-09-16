США одобрили первые поставки военной помощи Украине при финансировании НАТО

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Администрация Соединенных Штатов Америки одобрила для Украины первые две поставки военной помощи. Она профинансирована союзниками по НАТО.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 16 сентября.

Реклама

Читайте также:

Военная помощь для Украины

Два источника издания отметили, что одобренные пакеты военной помощи могут быть вскоре отправлены в Украину.

Это первый случай применения нового механизма, созданного США и их союзниками, который позволяет поставлять Украине вооружение из запасов за финансирование стран НАТО.

По информации источников, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби согласовал две поставки на общую сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма PURL.

Напомним, лидер США заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо договариваться с Россией и заключать мирное соглашение.

Ранее Зеленский объяснил, какой есть единственный способ прекратить боевые действия в Украине.