США схвалили перші поставки військової допомоги Україні за фінансування НАТО

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Адміністрація Сполучених Штатів Америки схвалила для Україні перші дві поставки військової допомоги. Вона профінансована союзниками по НАТО.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 16 вересня.

Військова допомога для України

Два джерела видання зазначили, що схвалені пакети військової допомоги можуть бути незабаром відправлені в Україну.

Це перший випадок застосування нового механізму, створеного США та їхніми союзниками, який дозволяє постачати Україні озброєння із запасів за фінансування країн НАТО.

За інформацією джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі погодив дві поставки на загальну суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму PURL.

Нагадаємо, лідер США заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському необхідно домовлятися з Росією та укладати мирну угоду.

Раніше Зеленський пояснив, який є єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні.