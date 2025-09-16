США схвалили перші поставки військової допомоги Україні за фінансування НАТО

США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Адміністрація Сполучених Штатів Америки схвалила для Україні перші дві поставки військової допомоги. Вона профінансована союзниками по НАТО.
Про це повідомляє Reuters у вівторок, 16 вересня.
Військова допомога для України
Два джерела видання зазначили, що схвалені пакети військової допомоги можуть бути незабаром відправлені в Україну.
Це перший випадок застосування нового механізму, створеного США та їхніми союзниками, який дозволяє постачати Україні озброєння із запасів за фінансування країн НАТО.
За інформацією джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі погодив дві поставки на загальну суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму PURL.
