Зеленский обсудил с Генсеком НАТО усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел детальный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне серии важных встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Основной темой переговоров стала реальная защита от российских ударов и усиление обороноспособности Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 22 сентября.

По словам Зеленского, Киев передал союзникам актуальные потребности в системах противовоздушной обороны и ракетах, наличие которых может существенно повлиять на ход боевых действий и ограничить способность России вести активные военные операции.

Отдельно обсуждалась реализация программы PURL, прежде всего в части обеспечения ПВО, с акцентом на скорейшее предоставление необходимого оборудования. Генеральный секретарь НАТО начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами для ускорения помощи.

Зеленский поблагодарил Рютте за оперативное взаимодействие и поддержку Украины на международном уровне.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированных ракетных и авиационных ударов России по украинским регионам в ночь на 22 сентября.

Кроме того, украинский лидер сообщил, сколько целей было поражено российскими оккупантами в течение последней недели. Он подчеркнул, что Москва должна почувствовать последствия своих действий.