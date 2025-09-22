Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України
Президент України Володимир Зеленський провів детальну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні серії важливих зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Основною темою переговорів став реальний захист від російських ударів та посилення обороноздатності України.
Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 22 вересня.
Зеленський провів детальну розмову з Марком Рютте
За словами Зеленського, Київ передав союзникам актуальні потреби в системах протиповітряної оборони та ракетах, наявність яких може суттєво вплинути на хід бойових дій і обмежити здатність Росії вести активні військові операції.
Окремо обговорювалася реалізація програми PURL, насамперед у частині забезпечення ППО, з акцентом на найшвидше надання необхідного обладнання. Генеральний секретар НАТО почав відповідну комунікацію з іншими партнерами для пришвидшення допомоги.
Зеленський подякував Рютте за оперативну взаємодію та підтримку України на міжнародному рівні.
