Україна
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України

Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:59
Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів детальну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні серії важливих зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Основною темою переговорів став реальний захист від російських ударів та посилення обороноздатності України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 22 вересня.

Зеленський провів детальну розмову з Марком Рютте

За словами Зеленського, Київ передав союзникам актуальні потреби в системах протиповітряної оборони та ракетах, наявність яких може суттєво вплинути на хід бойових дій і обмежити здатність Росії вести активні військові операції.

Окремо обговорювалася реалізація програми PURL, насамперед у частині забезпечення ППО, з акцентом на найшвидше надання необхідного обладнання. Генеральний секретар НАТО почав відповідну комунікацію з іншими партнерами для пришвидшення допомоги.

Зеленський подякував Рютте за оперативну взаємодію та підтримку України на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський розповів про наслідки масованих ракетних і авіаційних ударів Росії по українських регіонах у ніч проти 22 вересня.

Крім того, український лідер повідомив, скільки цілей було уражено російськими окупантами протягом останнього тижня. Він підкреслив, що Москва має відчути наслідки своїх дій.

Володимир Зеленський НАТО ППО Марк Рютте війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
