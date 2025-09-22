Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів детальну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні серії важливих зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Основною темою переговорів став реальний захист від російських ударів та посилення обороноздатності України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 22 вересня.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський провів детальну розмову з Марком Рютте

За словами Зеленського, Київ передав союзникам актуальні потреби в системах протиповітряної оборони та ракетах, наявність яких може суттєво вплинути на хід бойових дій і обмежити здатність Росії вести активні військові операції.

Окремо обговорювалася реалізація програми PURL, насамперед у частині забезпечення ППО, з акцентом на найшвидше надання необхідного обладнання. Генеральний секретар НАТО почав відповідну комунікацію з іншими партнерами для пришвидшення допомоги.

Зеленський подякував Рютте за оперативну взаємодію та підтримку України на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський розповів про наслідки масованих ракетних і авіаційних ударів Росії по українських регіонах у ніч проти 22 вересня.

Крім того, український лідер повідомив, скільки цілей було уражено російськими окупантами протягом останнього тижня. Він підкреслив, що Москва має відчути наслідки своїх дій.