Україна
Зеленський відреагував на масовані атаки Росії по сходу

Зеленський відреагував на масовані атаки Росії по сходу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:56
Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки України дронами та авіабомбами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованих ударів Росії по українських регіонах у ніч проти 22 вересня. За його словами, у Запоріжжі під час атаки керованими авіабомбами були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Окрім того, руйнування та пожежі зафіксовані й в інших областях України.

Про це Володимир Зеленський написав на своєму каналі у Telegram. 

Читайте також:

Зеленський висловився про удари Росії по Україні 22 вересня

Наразі відомо про трьох загиблих. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Обстріли України
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Запоріжжя

Вночі удари безпілотників також фіксувалися на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Київщині, Харківщині та Херсонщині. Загалом росія застосувала понад 140 дронів, серед яких і Shahed. У Сумах пошкоджено хлібопекарське підприємство, школу та дитячий садок, є один поранений. У Малотаранівці на Донеччині зруйнована будівля школи.

Обстріли
Рятувальники виносять потерпілих. Фото: ДСНС Запоріжжя

Президент зазначив, що рятувальники та всі необхідні служби працюють на місцях.

Вибухи Україна
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Сумщини

Також Зеленський нагадав, що у Нью-Йорку стартує Генеральна Асамблея ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей ключовий світовий дипломатичний захід черговими атаками та вбивствами. 

"Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни "сімки" та "двадцятки" — всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну — все це потрібно. Все це буде. Дякую всім, хто допомагає!" — висловився Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, у Запоріжжі, за останніми даними, загинуло троє осіб внаслідок атаки Росії. 

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці про атаки Росії дронами та ракетами

Володимир Зеленський Дніпро Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
