Головна Новини дня Влучання на семи локаціях — у ПС ЗСУ повідомили про атаку Росії

Влучання на семи локаціях — у ПС ЗСУ повідомили про атаку Росії

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:30
Масована атака дронами по Україні 22 вересня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 22 вересня Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників. За даними Повітряних сил, росіяни запустили 141 ударний дрон.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Росіяни атакували дронами та ракетами Україну в ніч проти 22 вересня

За даними Повітрняих сил ЗСУ, Росія атакувала Україну з різних напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні групи Сил оборони, а також підрозділи РЕБ і безпілотних систем.

Станом на 08:30 вдалося збити або придушити засобами РЕБ 132 ворожі дрони різних типів у північних, південних, східних та центральних областях.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри успішну роботу ППО, відомо про дев'ять влучань у семи населених пунктах, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на восьми локаціях.

Нагадаємо, в Україні лунали потужні вибухи внаслідок російської атаки. У Київській області спалахнули будинки від російської атаки. 

А в Ковпаківському районі Сум виникли пожежі через дронові нальоти. Згодом з'ясувалося, що під атакою опинився промисловий об'єкт, є поранений.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків від російської атаки КАБами. У місті загинуло троє людей, виникли масштабні пожежі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
