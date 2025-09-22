Обстріл Сум 22 вересня - у місті почалися пожежі

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни в ніч проти 22 вересня вдарили дронами по місту Суми. Внаслідок атаки в Ковпаківському районі виникли пожежі.

Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Читайте також:

Перші наслідки атаки по місту Суми в ніч проти 22 вересня

"Попередньо три влучання БпЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста Є загоряння внаслідок обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Кривошеєнко додав, що наразі проводиться обстеження території. Наслідки ще уточнюються.

Нагадаємо, що менше години тому у Сумах пролунала серія вибухів.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі лунали у Київській області. Внаслідок обстрілу загорілися будинки.