Обстріл Сум 22 вересня - у місті почалися пожежі

РФ атакувала Суми дронами — в місті почалися пожежі
Дата публікації: 22 вересня 2025 04:22
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росіяни в ніч проти 22 вересня вдарили дронами по місту Суми. Внаслідок атаки в Ковпаківському районі виникли пожежі.
Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Перші наслідки атаки по місту Суми в ніч проти 22 вересня
"Попередньо три влучання БпЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста Є загоряння внаслідок обстрілів", — йдеться у повідомленні.
Кривошеєнко додав, що наразі проводиться обстеження території. Наслідки ще уточнюються.
Нагадаємо, що менше години тому у Сумах пролунала серія вибухів.
Також ми писали, що вибухи цієї ночі лунали у Київській області. Внаслідок обстрілу загорілися будинки.
