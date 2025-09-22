Обстрел Сум 22 сентября - в городе начались пожары

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 22 сентября ударили дронами по городу Сумы. В результате атаки в Ковпаковском районе возникли пожары.

Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

"Предварительно три попадания БпЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города Есть возгорания в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Кривошеенко добавил, что сейчас проводится обследование территории. Последствия еще уточняются.

Напомним, что менее часа назад в Сумах прогремела серия взрывов.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Киевской области. В результате обстрела загорелись дома.