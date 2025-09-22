Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Сумы дронами — в городе начались пожары

РФ атаковала Сумы дронами — в городе начались пожары

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 04:22
Обстрел Сум 22 сентября - в городе начались пожары
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 22 сентября ударили дронами по городу Сумы. В результате атаки в Ковпаковском районе возникли пожары. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Читайте также:

Первые последствия атаки по городу Сумы в ночь на 22 сентября

"Предварительно три попадания БпЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города Есть возгорания в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Кривошеенко добавил, что сейчас проводится обследование территории. Последствия еще уточняются.

Напомним, что менее часа назад в Сумах прогремела серия взрывов.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Киевской области. В результате обстрела загорелись дома.

пожар взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
