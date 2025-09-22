Обстрел Сум 22 сентября - в городе начались пожары

РФ атаковала Сумы дронами — в городе начались пожары
Дата публикации 22 сентября 2025 04:22
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Россияне в ночь на 22 сентября ударили дронами по городу Сумы. В результате атаки в Ковпаковском районе возникли пожары.
Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Первые последствия атаки по городу Сумы в ночь на 22 сентября
"Предварительно три попадания БпЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города Есть возгорания в результате обстрелов", - говорится в сообщении.
Кривошеенко добавил, что сейчас проводится обследование территории. Последствия еще уточняются.
Напомним, что менее часа назад в Сумах прогремела серия взрывов.
Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Киевской области. В результате обстрела загорелись дома.
