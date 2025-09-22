Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 03:49
Взрывы в Сумах 22 сентября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Сумах прогремел прямо сейчас, в ночь на 22 сентября. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Сумах в ночь на 22 сентября

"В Сумах слышен взрыв", — говорится в сообщении в 03:45.

После этого в городе было слышно еще по меньшей мере два взрыва. Накануне военные информировали, что в районе Сум зафиксированы дроны, они двигались юго-западным курсом.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:49 карта воздушных тревог.

Вибухи у Сумах 22 вересня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что несколько часов назад в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Также недавно стало известно, что в результате вражеской атаки в Киевской области загорелись дома.

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации