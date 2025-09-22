Взрывы в Сумах 22 сентября

В Сумах прогремели взрывы
Дата публикации 22 сентября 2025 03:49
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Взрыв в Сумах прогремел прямо сейчас, в ночь на 22 сентября. Военные предупреждали об угрозе дронов.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Сумах в ночь на 22 сентября
"В Сумах слышен взрыв", — говорится в сообщении в 03:45.
После этого в городе было слышно еще по меньшей мере два взрыва. Накануне военные информировали, что в районе Сум зафиксированы дроны, они двигались юго-западным курсом.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:49 карта воздушных тревог.
Напомним, что несколько часов назад в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работали силы ПВО.
Также недавно стало известно, что в результате вражеской атаки в Киевской области загорелись дома.
