Вибухи у Сумах 22 вересня

У Сумах пролунали вибухи
Дата публікації: 22 вересня 2025 03:49
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вибух у Сумах пролунав прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Військові попереджали про загрозу дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Сумах в ніч проти 22 вересня
"У Сумах чути вибух", — йдеться у повідомленні о 03:45.
Після цього у місті було чути ще щонайменше два вибухи. Напередодні військові інформували, що в районі Сум зафіксовано дрони, вони рухалися південно-західним курсом.
Де оголошено тривогу
Станом на 03:49 карта повітряних тривог.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювали сили ППО.
Також нещодавно стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Київській області загорілися будинки.
