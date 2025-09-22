Вибухи у Сумах 22 вересня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Сумах пролунав прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Сумах в ніч проти 22 вересня

"У Сумах чути вибух", — йдеться у повідомленні о 03:45.

Після цього у місті було чути ще щонайменше два вибухи. Напередодні військові інформували, що в районі Сум зафіксовано дрони, вони рухалися південно-західним курсом.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:49 карта повітряних тривог.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що кілька годин тому у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювали сили ППО.

Також нещодавно стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Київській області загорілися будинки.