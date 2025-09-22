Массированная атака дронами по Украине 22 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной огневой группы. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 22 сентября Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников. По данным Воздушных сил, россияне запустили 141 ударный дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину с разных направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, мобильные группы Сил обороны, а также подразделения РЭБ и беспилотных систем.

По состоянию на 08:30 удалось сбить или подавить средствами РЭБ 132 вражеских дрона различных типов в северных, южных, восточных и центральных областях.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, известно о девяти попаданиях в семи населенных пунктах, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на восьми локациях.

Напомним, в Украине раздавались мощные взрывы в результате российской атаки. В Киевской области вспыхнули дома от российской атаки.

А в Ковпаковском районе Сум возникли пожары из-за беспилотных налетов. Впоследствии выяснилось, что под атакой оказался промышленный объект, есть раненый.

В Запорожье продолжается ликвидация последствий от российской атаки КАБами. В городе погибли три человека, возникли масштабные пожары.