Главная Новости дня Зеленский отреагировал на массированные атаки России по востоку

Зеленский отреагировал на массированные атаки России по востоку

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:56
Зеленский сообщил о последствиях ночной атаки Украины дронами и авиабомбами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированных ударов России по украинским регионам в ночь на 22 сентября. По его словам, в Запорожье во время атаки управляемыми авиабомбами были разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, разрушения и пожары зафиксированы и в других областях Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Зеленский высказался об ударах России по Украине 22 сентября

Сейчас известно о трех погибших. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Обстріли України
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Запорожья

Ночью удары беспилотников также фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Киевской, Харьковской и Херсонской областях. В целом россия применила более 140 дронов, среди которых и Shahed. В Сумах повреждены хлебопекарное предприятие, школа и детский сад, есть один раненый. В Малотарановке Донецкой области разрушено здание школы.

Обстріли
Спасатели выносят пострадавших. Фото: ГСЧС Запорожья

Президент отметил, что спасатели и все необходимые службы работают на местах.

Вибухи Україна
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Сумской области

Также Зеленский напомнил, что в Нью-Йорке стартует Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ключевое мировое дипломатическое мероприятие очередными атаками и убийствами.

"Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны "семерки" и "двадцатки" — все, кто имеет реальное влияние на Россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну — все это нужно. Все это будет. Спасибо всем, кто помогает!" — высказался Владимир Зеленский.

Напомним, в Запорожье, по последним данным, погибли три человека в результате атаки России.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили подробности об атаках России дронами и ракетами.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
