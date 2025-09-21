Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Зеленський повідомив, скільки цілей випустила Росія за тиждень

Зеленський повідомив, скільки цілей випустила Росія за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:43
Обстріли України протягом тижня — Зеленський назвав, чим атакувала Росія
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський розповів, скільки цілей випустили російські окупанти протягом тижня. За його словами, Москва має відчувати наслідки того, що робить.

Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 21 вересня.

Читайте також:

Російські обстріли України протягом тижня

Зеленський зауважив, що необхідна достатня протидія, аби змусити Росію до миру. За його словами, це можна зробити за наявності достатньої сили в української армії, далекобійності та сильним санкціям проти РФ.

"Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі — із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", — наголосив глава держави.

Український лідер каже, що усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах заради терору проти українців.

За словами Зеленського, якщо не зупинити Москву, то це точно стане загрозою для Європи та Тихоокеанського регіону.

Він зауважив, що сильні санкції є інструментом, який допоможе зупинити російську агресію.

"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу — силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО працювали в центрі, на півночі та сході країни.

А у ніч проти 20 вересня Росія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами різних типів.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
