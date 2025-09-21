Обстріли України протягом тижня — Зеленський назвав, чим атакувала Росія

Зеленський повідомив, скільки цілей випустила Росія за тиждень
Український лідер Володимир Зеленський розповів, скільки цілей випустили російські окупанти протягом тижня. За його словами, Москва має відчувати наслідки того, що робить.
Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 21 вересня.
Російські обстріли України протягом тижня
Зеленський зауважив, що необхідна достатня протидія, аби змусити Росію до миру. За його словами, це можна зробити за наявності достатньої сили в української армії, далекобійності та сильним санкціям проти РФ.
"Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі — із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", — наголосив глава держави.
Український лідер каже, що усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах заради терору проти українців.
За словами Зеленського, якщо не зупинити Москву, то це точно стане загрозою для Європи та Тихоокеанського регіону.
Він зауважив, що сильні санкції є інструментом, який допоможе зупинити російську агресію.
"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу — силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", — додав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО працювали в центрі, на півночі та сході країни.
А у ніч проти 20 вересня Росія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами різних типів.
