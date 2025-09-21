Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский назвал, чем атаковала Россия

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, сколько целей выпустили российские оккупанты в течение недели. По его словам, Москва должна чувствовать последствия того, что делает.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 21 сентября.

Российские обстрелы Украины в течение недели

Зеленский отметил, что необходимо достаточное противодействие, чтобы заставить Россию к миру. По его словам, это можно сделать при наличии достаточной силы в украинской армии, дальнобойности и сильным санкциям против РФ.

"Сейчас мы почти ежедневно защищаемся от российских атак. За эту неделю было более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. В этом оружии найдены тысячи иностранных компонентов — более 132 тысяч — из разных стран. Европа, Америка, Китай, Япония и десятки других", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер говорит, что все эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах ради террора против украинцев.

По словам Зеленского, если не остановить Москву, то это точно станет угрозой для Европы и Тихоокеанского региона.

Он отметил, что сильные санкции являются инструментом, который поможет остановить российскую агрессию.

"Нужно перекрыть все возможные пути поставки, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу — силу, которая должна защищать жизни. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам. Спасибо всем, кто уже помогает", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 сентября оккупанты атаковали Украину дронами. Силы ПВО работали в центре, на севере и востоке страны.

А в ночь на 20 сентября Россия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами различных типов.