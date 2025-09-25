Зеленський і генсек НАТО Рютте проговорили розширення програми PURL для купівлі зброї

Володимир Зеленський і Марк Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL, а також загрози від ескалації з боку РФ.

Про це президент розповів у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про зустріч Зеленського і Рютте

"Обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL. За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн — членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд доларів", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у цій програмі

Окремо сторони обговорили загрози від ескалації з боку РФ. Президент України підкреслив, що порушення повітряного простору країн НАТО не — це не помилка, а цілеспрямовані дії Росії.

"Дякую Марку та членам Альянсу за підтримку України на шляху до надійного й гарантованого миру", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, 16 вересня агентство Reuters повідомило, що США схвалили для України перші дві поставки військової допомоги за ініціативою PURL, які були профінансовані союзниками по НАТО.

Також ми писали, що кілька днів тому Зеленський і генсек НАТО обговорили посилення ППО України.