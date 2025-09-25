Видео
Главная Новости дня Зеленский и Король Швеции обсудили восстановление Украины

Зеленский и Король Швеции обсудили восстановление Украины

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 01:29
Зеленский и Король Карл XVI Густав обсудили участие Швеции в восстановлении Украины
Король Швеции Карл ХVI Густав и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Швеции Карлом ХVI Густавом. Они обсудили участие Швеции в восстановлении Украины и поддержку реформы школьного питания.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что обсудили Зеленский и Король Швеции

"Говорили об участии Швеции в восстановлении Украины. Отдельно обсудили поддержку реформы школьного питания, которую реализуют в Украине под патронатом первой леди Елены Зеленской. Мы рассчитываем на вклад Швеции в ее дальнейшее внедрение", - рассказал президент.

Также Зеленский выразил благодарность Королю и народу Швеции за гуманитарную поддержку и готовность продолжать ее.

Напомним, в начале сентября президент Украины встретился с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард. Они обсудили совместные оборонные проекты и потребности ВСУ.

Также мы писали, что несколько недель назад Швеция передала Украине 20-й пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 836 млн долларов.

Владимир Зеленский школы питание Швеция Украина восстановление
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
