Зеленский и Король Карл XVI Густав обсудили участие Швеции в восстановлении Украины

Король Швеции Карл ХVI Густав и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Швеции Карлом ХVI Густавом. Они обсудили участие Швеции в восстановлении Украины и поддержку реформы школьного питания.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Что обсудили Зеленский и Король Швеции

"Говорили об участии Швеции в восстановлении Украины. Отдельно обсудили поддержку реформы школьного питания, которую реализуют в Украине под патронатом первой леди Елены Зеленской. Мы рассчитываем на вклад Швеции в ее дальнейшее внедрение", - рассказал президент.

Также Зеленский выразил благодарность Королю и народу Швеции за гуманитарную поддержку и готовность продолжать ее.

Напомним, в начале сентября президент Украины встретился с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард. Они обсудили совместные оборонные проекты и потребности ВСУ.

Также мы писали, что несколько недель назад Швеция передала Украине 20-й пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 836 млн долларов.