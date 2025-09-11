Видео
Главная Новости дня Швеция передала пакет помощи на 836 млн долл. — что получили ВСУ

Швеция передала пакет помощи на 836 млн долл. — что получили ВСУ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:32
Военная помощь от Швеции 11 сентября - что туда вошло
САУ Archer. Фото: Генштаб ВСУ

Швеция передала 20-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в 836 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 11 сентября.

Читайте также:
скрін
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Какую военную технику получила Украина от Швеции

В пакет вошли:

  • 18 новых САУ Archer;
  • 155-мм боеприпасы; 155-мм боеприпасы;
  • мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;
  • дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров;
  • 500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз;
  • радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;
  • программируемые 40-мм зенитные боеприпасы и прочее.

"Также будет продолжение долгосрочной военной помощи Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах", — отмечает Ермак.

Напомним, недавно сообщалось, что Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что США приняли оборонный бюджет на 892,6 миллиарда долларов, предусматривающий повышение зарплат военным и 400 миллионов долларов помощи Украине.

ВСУ военная помощь Швеция военная техника война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
