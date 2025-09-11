Военная помощь от Швеции 11 сентября - что туда вошло

Швеция передала пакет помощи на 836 млн долл. — что получили ВСУ
Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:32
САУ Archer. Фото: Генштаб ВСУ
Швеция передала 20-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в 836 млн долларов.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 11 сентября.
Реклама
Читайте также:
Какую военную технику получила Украина от Швеции
В пакет вошли:
- 18 новых САУ Archer;
- 155-мм боеприпасы; 155-мм боеприпасы;
- мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;
- дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров;
- 500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз;
- радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;
- программируемые 40-мм зенитные боеприпасы и прочее.
"Также будет продолжение долгосрочной военной помощи Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах", — отмечает Ермак.
Напомним, недавно сообщалось, что Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны.
Также мы писали, что США приняли оборонный бюджет на 892,6 миллиарда долларов, предусматривающий повышение зарплат военным и 400 миллионов долларов помощи Украине.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама