Военная помощь от Швеции 11 сентября - что туда вошло

САУ Archer.

Швеция передала 20-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в 836 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 11 сентября.

Сообщение Андрея Ермака.

Какую военную технику получила Украина от Швеции

В пакет вошли:

18 новых САУ Archer;

155-мм боеприпасы; 155-мм боеприпасы;

мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;

дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров;

500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз;

радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;

программируемые 40-мм зенитные боеприпасы и прочее.

"Также будет продолжение долгосрочной военной помощи Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах", — отмечает Ермак.

