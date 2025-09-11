Військова допомога від Швеції 11 вересня — що туди увійшло

САУ Archer. Фото: Генштаб ЗСУ

Швеція передала 20-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість оцінюється у 836 млн доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 11 вересня.

Яку військову техніку отримала Україна від Швеції

До пакету увійшли:

18 нових САУ Archer;

155-мм боєприпаси;

мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;

додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;

500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз;

радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;

програмовані 40-мм зенітні боєприпаси та інше.

"Також буде продовження довгострокової військової допомоги Україні — 3,6 млрд доларів щороку у 2026-2027 роках і 900 млн доларів щороку на цивільні потреби у 2026-2028 роках", — зазначає Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Німеччина передасть Україні нові системи протиповітряної оборони.

Також ми писали, що США ухвалили оборонний бюджет на 892,6 мільярда доларів, що передбачає підвищення зарплат військовим і 400 мільйонів доларів допомоги Україні.