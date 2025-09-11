Відео
Україна
Швеція передала пакет допомоги на 836 млн дол. — що отримали ЗСУ

Швеція передала пакет допомоги на 836 млн дол. — що отримали ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:32
Військова допомога від Швеції 11 вересня — що туди увійшло
САУ Archer. Фото: Генштаб ЗСУ

Швеція передала 20-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість оцінюється у 836 млн доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 11 вересня.

Читайте також:
скрін
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Яку військову техніку отримала Україна від Швеції

До пакету увійшли:

  • 18 нових САУ Archer;
  • 155-мм боєприпаси;
  • мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;
  • додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;
  • 500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз;
  • радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;
  • програмовані 40-мм зенітні боєприпаси та інше. 

"Також буде продовження довгострокової військової допомоги Україні 3,6 млрд доларів щороку у 2026-2027 роках і 900 млн доларів щороку на цивільні потреби у 2026-2028 роках", — зазначає Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Німеччина передасть Україні нові системи протиповітряної оборони.

Також ми писали, що США ухвалили оборонний бюджет на 892,6 мільярда доларів, що передбачає підвищення зарплат військовим і 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
