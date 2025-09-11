Військова допомога від Швеції 11 вересня — що туди увійшло

Швеція передала пакет допомоги на 836 млн дол. — що отримали ЗСУ
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:32
САУ Archer. Фото: Генштаб ЗСУ
Швеція передала 20-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість оцінюється у 836 млн доларів.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 11 вересня.
Яку військову техніку отримала Україна від Швеції
До пакету увійшли:
- 18 нових САУ Archer;
- 155-мм боєприпаси;
- мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;
- додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;
- 500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз;
- радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;
- програмовані 40-мм зенітні боєприпаси та інше.
"Також буде продовження довгострокової військової допомоги Україні — 3,6 млрд доларів щороку у 2026-2027 роках і 900 млн доларів щороку на цивільні потреби у 2026-2028 роках", — зазначає Єрмак.
