США схвалили оборонні витрати — скільки виділять Україні

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 892,6 мільярда доларів, що передбачає підвищення зарплат військовим і 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Водночас документ містить низку консервативних обмежень, зокрема заборону гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців та обмеження доступу до абортів.

Про це інформує The New York Times.

Отже, 10 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику у розмірі 892,6 мільярда доларів. Зазначається, цей законопроєкт посилить військову готовність і підвищить зарплату американським військовослужбовцям. Водночас він забороняє гендерно-підтверджуюче лікування для військовослужбовців і відкидає спроби захистити доступ військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

Попри широку опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Зазначається, що голосування 231 проти 196, в основному за партійною ознакою, відобразило, як республіканці в Конгресі перетворили щорічний політичний захід Пентагону на інструмент для диктату консервативної соціальної політики.

Третій рік поспіль республіканці додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності. Вони запроваджують низку кліматичних обмежень і збільшення потоку списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, відштовхуючи від себе навіть демократів, які спочатку підтримували.

Пояснюється, що заявлена мета законопроєкту полягала в тому, щоб впорядкувати й модернізувати те, як Пентагон визначає і задовольняє військові потреби. Зокрема, і за допомогою досліджень, бюджетування, укладання контрактів, виробництва і постачання. Республіканці й демократи в Конгресі розкритикували цей процес, що також розлютило гравців оборонної промисловості.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що для України виділять авансом 6 мільярдів євро кредиту.

Раніше ми інформували, що Нідерланди виділили 500 млн доларів на американську зброю для України.