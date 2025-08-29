Зеленський зустрівся з Тіммермансом - обговорили оборону та євроінтеграцію України

Володимир Зеленський та Франс Тіммерманс. Фото: Офіс Президента

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Нідерландах із Франсом Тіммермансом, лідером альянсу партій "Зелені" та "Лейбористи". Під час переговорів обговорювалися питання оборонної підтримки України, дипломатії, гарантій безпеки та перспектив інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це український Президент повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського та Тіммерманса

Зеленський висловив подяку Нідерландам за готовність продовжувати допомогу країні.

Він зазначив, що Нідерланди активно беруть участь у програмі PURL, виділивши 500 млн доларів на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю безпілотників. Наступним кроком плануються спільні виробничі проєкти, що мають зміцнити обороноздатність України.

Президент підкреслив, що Нідерланди підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, допомагаючи українським родинам та військовим.

"Ця постійна підтримка дуже важлива для нашої країни", — додав Зеленський.

