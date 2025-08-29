Відео
Головна Новини дня Нідерланди виділили 500 млн доларів на зброю для ЗСУ — Зеленський

Нідерланди виділили 500 млн доларів на зброю для ЗСУ — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:43
Зеленський зустрівся з Тіммермансом - обговорили оборону та євроінтеграцію України
Володимир Зеленський та Франс Тіммерманс. Фото: Офіс Президента

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Нідерландах із Франсом Тіммермансом, лідером альянсу партій "Зелені" та "Лейбористи". Під час переговорів обговорювалися питання оборонної підтримки України, дипломатії, гарантій безпеки та перспектив інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це український Президент повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського та Тіммерманса

Зеленський висловив подяку Нідерландам за готовність продовжувати допомогу країні.

Він зазначив, що Нідерланди активно беруть участь у програмі PURL, виділивши 500 млн доларів на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю безпілотників. Наступним кроком плануються спільні виробничі проєкти, що мають зміцнити обороноздатність України.

Президент підкреслив, що Нідерланди підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, допомагаючи українським родинам та військовим.

"Ця постійна підтримка дуже важлива для нашої країни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Держдеп США схвалив продаж зброї для України. Йдеться про авіаційні боєприпаси та супутнє обладнання на орієнтовну суму 825 мільйонів доларів.

Додамо, що Зеленський повідомив, що Норвегія ухвалила рішення виділити 700 мільйонів доларів. Їх витратять на закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Володимир Зеленський ЗСУ переговори Нідерланди військова допомога
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
