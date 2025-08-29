Видео
Главная Новости дня Нидерланды выделили 500 млн долларов на оружие — Зеленский

Нидерланды выделили 500 млн долларов на оружие — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:43
Зеленский встретился с Тиммермансом - обсудили оборону и евроинтеграцию Украины
Владимир Зеленский и Франс Тиммерманс. Фото: Офис Президента

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Нидерландах с Франсом Тиммермансом, лидером альянса партий "Зеленые" и "Лейбористы". Во время переговоров обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины, дипломатии, гарантий безопасности и перспектив интеграции Украины в Европейский Союз.

Об этом украинский Президент сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Тиммерманса

Зеленский выразил благодарность Нидерландам за готовность продолжать помощь стране.

Он отметил, что Нидерланды активно участвуют в программе PURL, выделив 500 млн долларов на американское оружие для Украины, а также финансируют закупку беспилотников. Следующим шагом планируются совместные производственные проекты, которые должны укрепить обороноспособность Украины.

Президент подчеркнул, что Нидерланды поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России, помогая украинским семьям и военным.

"Эта постоянная поддержка очень важна для нашей страны", — добавил Зеленский.

Напомним, Госдеп США одобрил продажу оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов.

Добавим, что Зеленский сообщил, что Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов. Их потратят на закупку систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Владимир Зеленский ВСУ переговоры Нидерланды военная помощь
