Зеленский встретился с Тиммермансом - обсудили оборону и евроинтеграцию Украины

Нидерланды выделили 500 млн долларов на оружие — Зеленский
В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Нидерландах с Франсом Тиммермансом, лидером альянса партий "Зеленые" и "Лейбористы". Во время переговоров обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины, дипломатии, гарантий безопасности и перспектив интеграции Украины в Европейский Союз.
Об этом украинский Президент сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Тиммерманса
Зеленский выразил благодарность Нидерландам за готовность продолжать помощь стране.
Он отметил, что Нидерланды активно участвуют в программе PURL, выделив 500 млн долларов на американское оружие для Украины, а также финансируют закупку беспилотников. Следующим шагом планируются совместные производственные проекты, которые должны укрепить обороноспособность Украины.
Президент подчеркнул, что Нидерланды поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России, помогая украинским семьям и военным.
"Эта постоянная поддержка очень важна для нашей страны", — добавил Зеленский.
Напомним, Госдеп США одобрил продажу оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов.
Добавим, что Зеленский сообщил, что Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов. Их потратят на закупку систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.
