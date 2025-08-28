В США одобрили продажу Украине оружия на 825 млн долларов

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение о возможной продаже оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со ссылкой на Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности США в четверг, 28 августа.

Продажа оружия от США

Ермак отметил, что для Украины закупят до 3 350 единиц ракет ERAM, а также 3 350 модулей навигации, созданных для противодействия спуфингу.

"Финансирование этой закупки обеспечат наши европейские партнеры — Дания, Норвегия и Нидерланды", — сообщил руководитель ОП.

В Агентстве отметили, что продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

"Эта предложенная продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении.

