Головна Новини дня Держдеп США схвалив продаж зброї для України — про що йдеться

Держдеп США схвалив продаж зброї для України — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:41
У США схвалили продаж Україні зброї на 825 млн доларів
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Державний департамент Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення про можливий продаж зброї для України. Йдеться про авіаційні боєприпаси та супутнє обладнання на орієнтовну суму 825 мільйонів доларів.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із посиланням на Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США у четвер, 28 серпня.

Читайте також:

Продаж зброї від США

Єрмак зауважив, що для України закуплять до 3 350 одиниць ракет ERAM, а також 3 350 модулів навігації, створених для протидії спуфінгу.

"Фінансування цієї закупівлі забезпечать наші європейські партнери — Данія, Норвегія та Нідерланди", — повідомив керівник ОП.

null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

В Агентстві зазначили, що продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

"Цей запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив, чи узгоджує країна зі США свої удари по території Росії.

Раніше український лідер повідомив, що партнери виділили Україні кошти на закупівлю американської зброї.

США зброя Андрій Єрмак Україна Держдеп США
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
