Головна Новини дня Зеленський заявив, що ЗСУ отримають нові Patriot та HIMARS

Зеленський заявив, що ЗСУ отримають нові Patriot та HIMARS

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 16:07
ЗСУ отримають нові Patriot та HIMARS - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Міжнародні партнери виділили Україні півтора мільярда доларів. Ці кошти підуть на закупівлю американського озброєння. 

Про це український лідер на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у пʼятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Україна отримає фінансову допомогу від партнерів

За його словами, кошти надходять у рамках програми PURL, тому з'являється можливість придбати сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot, ракети та установки HIMARS.

"Це дозволяє Україні купувати необхідні речі для оборони неба, "Петріоти", ракети і "Хаймарси", — заявив 

Президент підкреслив, що ініціатива щомісяця отримує додаткове фінансування, у середньому близько одного мільярда доларів.

Зеленський також зазначив, що до програми найближчим часом планують приєднатися нові партнери, що дасть можливість ще більше посилити українське військо та зміцнити оборону країни.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай серед потенційних гарантів безпеки після завершення війни з Росією.

До цього президент наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо вступу України до НАТО залишається незмінною. Також він підкреслив, що Вашингтон і надалі віддано підтримує європейський курс нашої держави.

Володимир Зеленський зброя військова допомога війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
