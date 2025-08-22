Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что ВСУ получат новые Patriot и HIMARS

Зеленский заявил, что ВСУ получат новые Patriot и HIMARS

Ua en ru
Дата публикации 22 августа 2025 16:07
ВСУ получат новые Patriot и HIMARS - Зеленский - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Международные партнеры выделили Украине полтора миллиарда долларов. Эти средства пойдут на закупку американского вооружения.

Об этом украинский лидер на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Украина получит финансовую помощь от партнеров

По его словам, средства поступают в рамках программы PURL, поэтому появляется возможность приобрести современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, ракеты и установки HIMARS.

"Это позволяет Украине покупать необходимые вещи для обороны неба, "Петриоты", ракеты и "Хаймарсы", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что инициатива ежемесячно получает дополнительное финансирование, в среднем около одного миллиарда долларов.

Зеленский также отметил, что к программе в ближайшее время планируют присоединиться новые партнеры, что даст возможность еще больше усилить украинское войско и укрепить оборону страны.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай среди потенциальных гарантов безопасности после завершения войны с Россией.

До этого президент подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов относительно вступления Украины в НАТО остается неизменной. Также он подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем преданно поддерживает европейский курс нашего государства.

Владимир Зеленский оружие военная помощь война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации