ВСУ получат новые Patriot и HIMARS - Зеленский - Зеленский

Международные партнеры выделили Украине полтора миллиарда долларов. Эти средства пойдут на закупку американского вооружения.

Об этом украинский лидер на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, 22 августа.

Украина получит финансовую помощь от партнеров

По его словам, средства поступают в рамках программы PURL, поэтому появляется возможность приобрести современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, ракеты и установки HIMARS.

"Это позволяет Украине покупать необходимые вещи для обороны неба, "Петриоты", ракеты и "Хаймарсы", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что инициатива ежемесячно получает дополнительное финансирование, в среднем около одного миллиарда долларов.

Зеленский также отметил, что к программе в ближайшее время планируют присоединиться новые партнеры, что даст возможность еще больше усилить украинское войско и укрепить оборону страны.

