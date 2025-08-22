ВСУ получат новые Patriot и HIMARS - Зеленский - Зеленский

Зеленский заявил, что ВСУ получат новые Patriot и HIMARS
Международные партнеры выделили Украине полтора миллиарда долларов. Эти средства пойдут на закупку американского вооружения.
Об этом украинский лидер на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, 22 августа.
Украина получит финансовую помощь от партнеров
По его словам, средства поступают в рамках программы PURL, поэтому появляется возможность приобрести современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, ракеты и установки HIMARS.
"Это позволяет Украине покупать необходимые вещи для обороны неба, "Петриоты", ракеты и "Хаймарсы", — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что инициатива ежемесячно получает дополнительное финансирование, в среднем около одного миллиарда долларов.
Зеленский также отметил, что к программе в ближайшее время планируют присоединиться новые партнеры, что даст возможность еще больше усилить украинское войско и укрепить оборону страны.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай среди потенциальных гарантов безопасности после завершения войны с Россией.
До этого президент подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов относительно вступления Украины в НАТО остается неизменной. Также он подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем преданно поддерживает европейский курс нашего государства.
