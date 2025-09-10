Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єврокомісія виділить кошти на дрони для України — яка сума

Єврокомісія виділить кошти на дрони для України — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:49
ЄС виділить Україні 6 мільярдів євро на виробництво дронів
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що для України виділять авансом 6 мільярдів євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених активів Росії. Їх спрямують на виробництво дронів.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала в Європарламенті, передає "Європейська правда" у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Виробництво дронів для України

Лідерка Єврокомісії зауважила, що понад дві третини російської техніки було знищено саме завдяки застосуванню Україною безпілотників.

"Це не просто перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах", — каже вона.

Водночас Росія швидко наздоганяє відставання, активно застосовуючи іранські безпілотники типу Shahed та користуючись можливостями масштабного промислового виробництва.

"Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх", — наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Європейський Союз може використати свою індустріальну міць для підтримки України у війні з використанням дронів.

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою — і на спільну індустріалізацію. Ось чому я також можу оголосити, що Європа авансом виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною Альянс безпілотників", — додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, 5 вересня фон дер Ляєн поговорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зокрема, сторони обговорили санкції проти Росії.

Раніше глава Єврокомісії заявляла, що основними завданнями "Коаліції охочих" є перетворення України на "сталевого дикобраза".

війна Єврокомісія Україна Урсула фон дер Ляєн дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації