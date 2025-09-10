ЄС виділить Україні 6 мільярдів євро на виробництво дронів

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що для України виділять авансом 6 мільярдів євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених активів Росії. Їх спрямують на виробництво дронів.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала в Європарламенті, передає "Європейська правда" у середу, 10 вересня.

Лідерка Єврокомісії зауважила, що понад дві третини російської техніки було знищено саме завдяки застосуванню Україною безпілотників.

"Це не просто перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах", — каже вона.

Водночас Росія швидко наздоганяє відставання, активно застосовуючи іранські безпілотники типу Shahed та користуючись можливостями масштабного промислового виробництва.

"Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх", — наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Європейський Союз може використати свою індустріальну міць для підтримки України у війні з використанням дронів.

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою — і на спільну індустріалізацію. Ось чому я також можу оголосити, що Європа авансом виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною Альянс безпілотників", — додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, 5 вересня фон дер Ляєн поговорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зокрема, сторони обговорили санкції проти Росії.

Раніше глава Єврокомісії заявляла, що основними завданнями "Коаліції охочих" є перетворення України на "сталевого дикобраза".