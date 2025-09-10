ЕС выделит Украине 6 миллиардов евро на производство дронов

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для Украины выделят авансом 6 миллиардов евро кредита, финансируемого за счет доходов от замороженных активов России. Их направят на производство дронов.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала в Европарламенте, передает "Европейская правда" в среду, 10 сентября.

Реклама

Читайте также:

Производство дронов для Украины

Лидер Еврокомиссии отметила, что более двух третей российской техники было уничтожено именно благодаря применению Украиной беспилотников.

"Это не просто преимущество на поле боя. Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах", — говорит она.

В то же время Россия быстро догоняет отставание, активно применяя иранские беспилотники типа Shahed и пользуясь возможностями масштабного промышленного производства.

"Таким образом, изобретательность помогла открыть двери для обороны Украины, но необработанная индустриальная мощь, с другой стороны, может угрожать закрыть их", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Союз может использовать свою индустриальную мощь для поддержки Украины в войне с использованием дронов.

"Мы можем помочь превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя — и на совместную индустриализацию. Вот почему я также могу объявить, что Европа авансом выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит с Украиной Альянс беспилотников", — добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, 5 сентября фон дер Ляйен поговорила с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В частности, стороны обсудили санкции против России.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что основными задачами "Коалиции желающих" является превращение Украины в "стального дикобраза".