Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили усиление санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Они обсудили тему совместных усилий по санкционному давлению на Россию.

Об этом в общении с журналистами сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает "Европейская правда".

Вэнс и фон дер Ляйен обсудили совместные санкции против России.

"Этот разговор между президентом фон дер Ляйен и вице-президентом Джей Ди Вэнсом касалась сохранения единого фронта по санкциям", — сообщила Пиньо.

Она подчеркнула, что "эффективность санкций возрастает, когда мы согласовываем свои действия с партнерами".

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии также напомнила о совместных усилиях ЕС и "Группы семи" по ограничению цен на нефть, которые уже приносят результаты.

"Мы продолжим оказывать давление на военную экономику России, повышать для России стоимость отказа от участия в мирных переговорах, чтобы, наконец, привести президента Путина за стол переговоров", — подчеркнула она.

Напомним, среди американцев провели опрос о введении санкций против государств, способствующих Москве в ведении войны.

А по информации СМИ, Европейский Союз может объявить о вторичных санкциях против России.