Фон дер Ляєн та Венс обговорили посилення санкцій проти Росії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Вони обговорили тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.
Про це у спілкуванні з журналістами повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає "Європейська правда".
Посилення санкції проти РФ
Венс та фон дер Ляєн обговорили спільні санкції проти Росії.
"Ця розмова між президенткою фон дер Ляєн і віцепрезидентом Джей Ді Венсом стосувалася збереження єдиного фронту щодо санкцій", — повідомила Піньо.
Вона підкреслила, що "ефективність санкцій зростає, коли ми узгоджуємо свої дії з партнерами".
Головна речниця Єврокомісії також нагадала про спільні зусилля ЄС і "Групи семи" щодо обмеження цін на нафту, які вже приносять результати.
"Ми продовжимо чинити тиск на воєнну економіку Росії, підвищувати для Росії вартість відмови від участі у мирних переговорах, щоб, зрештою привести президента Путіна за стіл переговорів", — підкреслила вона.
Нагадаємо, серед американців провели опитування про запровадження санкцій проти держав, що сприяють Москві у веденні війни.
А за інформацією ЗМІ, Європейський Союз може оголосити про вторинні санкції проти Росії.
Читайте Новини.LIVE!