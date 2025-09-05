Фон дер Ляєн та Венс обговорили посилення санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Вони обговорили тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.

Про це у спілкуванні з журналістами повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає "Європейська правда".

Реклама

Читайте також:

Посилення санкції проти РФ

Венс та фон дер Ляєн обговорили спільні санкції проти Росії.

"Ця розмова між президенткою фон дер Ляєн і віцепрезидентом Джей Ді Венсом стосувалася збереження єдиного фронту щодо санкцій", — повідомила Піньо.

Вона підкреслила, що "ефективність санкцій зростає, коли ми узгоджуємо свої дії з партнерами".

Головна речниця Єврокомісії також нагадала про спільні зусилля ЄС і "Групи семи" щодо обмеження цін на нафту, які вже приносять результати.

"Ми продовжимо чинити тиск на воєнну економіку Росії, підвищувати для Росії вартість відмови від участі у мирних переговорах, щоб, зрештою привести президента Путіна за стіл переговорів", — підкреслила вона.

Нагадаємо, серед американців провели опитування про запровадження санкцій проти держав, що сприяють Москві у веденні війни.

А за інформацією ЗМІ, Європейський Союз може оголосити про вторинні санкції проти Росії.