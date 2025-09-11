Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США одобрили оборонные расходы — сколько получит Украина в 2026

США одобрили оборонные расходы — сколько получит Украина в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:25
США одобрили оборонные расходы — сколько выделят Украине
Заседание Конгресса США. Иллюстративное фото: Reuters

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 892,6 миллиарда долларов, предусматривающий повышение зарплат военным и 400 миллионов долларов помощи Украине. В то же время документ содержит ряд консервативных ограничений, в частности запрет гендерно-подтверждающего лечения для военнослужащих и ограничения доступа к абортам.

Об этом информирует The New York Times.

Реклама
Читайте также:

Конгресс США одобрил оборонные расходы на 2026 год

Итак, 10 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике в размере 892,6 миллиарда долларов. Отмечается. Этот законопроект усилит военную готовность и повысит зарплату американским военнослужащим. В то же время он запрещает гендерно-подтверждающее лечение для военнослужащих и отвергает попытки защитить доступ военнослужащих к услугам по проведению абортов.

Несмотря на широкую оппозицию республиканцев к предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины, причем как республиканцы, так и демократы голосовали против.

Отмечается, что голосование 231 против 196, в основном по партийному признаку, отразило, как республиканцы в Конгрессе превратили ежегодное политическое мероприятие Пентагона в инструмент для диктата консервативной социальной политики.

Третий год подряд республиканцы добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности, ряд климатических ограничений. И увеличение потока списанного военного оружия в гражданскую огнестрельную программу, отталкивая от себя даже демократов, которые изначально поддерживали его.

Объясняется, что заявленная цель законопроекта заключалась в том, чтобы упорядочить и модернизировать то, как Пентагон определяет и удовлетворяет военные потребности. В том числе посредством исследований, бюджетирования, заключения контрактов, производства и поставок. Республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот процесс, что также разозлило игроков оборонной промышленности.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для Украины выделят авансом 6 миллиардов евро кредита.

Ранее мы информировали, что Нидерланды выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины.

США ВСУ Конгресс военная помощь деньги война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации