США одобрили оборонные расходы — сколько выделят Украине

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 892,6 миллиарда долларов, предусматривающий повышение зарплат военным и 400 миллионов долларов помощи Украине. В то же время документ содержит ряд консервативных ограничений, в частности запрет гендерно-подтверждающего лечения для военнослужащих и ограничения доступа к абортам.

Итак, 10 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике в размере 892,6 миллиарда долларов. Отмечается. Этот законопроект усилит военную готовность и повысит зарплату американским военнослужащим. В то же время он запрещает гендерно-подтверждающее лечение для военнослужащих и отвергает попытки защитить доступ военнослужащих к услугам по проведению абортов.

Несмотря на широкую оппозицию республиканцев к предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины, причем как республиканцы, так и демократы голосовали против.

Отмечается, что голосование 231 против 196, в основном по партийному признаку, отразило, как республиканцы в Конгрессе превратили ежегодное политическое мероприятие Пентагона в инструмент для диктата консервативной социальной политики.

Третий год подряд республиканцы добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности, ряд климатических ограничений. И увеличение потока списанного военного оружия в гражданскую огнестрельную программу, отталкивая от себя даже демократов, которые изначально поддерживали его.

Объясняется, что заявленная цель законопроекта заключалась в том, чтобы упорядочить и модернизировать то, как Пентагон определяет и удовлетворяет военные потребности. В том числе посредством исследований, бюджетирования, заключения контрактов, производства и поставок. Республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот процесс, что также разозлило игроков оборонной промышленности.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для Украины выделят авансом 6 миллиардов евро кредита.

Ранее мы информировали, что Нидерланды выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины.