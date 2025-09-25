Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Зеленський та перша леді зустрілися з українською громадою у США

Зеленський та перша леді зустрілися з українською громадою у США

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:37
Зеленський у США зустрівся з українською громадою
Володимир та Олена Зеленські зустрілися з українською громадою. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською зустрівся з українською громадою під час візиту до Сполучених Штатів. Він наголосив на результатах переговорів із президентом США Дональдом Трампом і важливості сигналів щодо подальшої підтримки України.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Зустріч у США з українською громадою

Під час зустрічі йшлося про результати візиту, домовленості з американською стороною та підтримку, яку Київ отримує від Вашингтона. Зеленський зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом як стратегічні й політичні питання, так і тактичні кроки, необхідні для України вже зараз. За його словами, отримані сигнали є вкрай важливими для українців.

"Хороша розмова про результати цього візиту до США, переговори з Президентом США Дональдом Трампом і важлива зміна його сигналів щодо підтримки України. Передусім це підтримка України політично, підтримка України стратегічно, що буде в майбутньому, але дуже важлива тактична підтримка, що зараз, щоб вистояти. Важливо, що ми повертаємось із цим додому", — наголосив Зеленський.

Президент також розповів про роботу, яку Україна проводить спільно з партнерами в США та Європі. Йдеться про посилення первинних і вторинних санкцій проти Росії, а також про розвиток співпраці у сферах мінералів, дронів та закупівель зброї. Зеленський підкреслив, що навіть за тисячі кілометрів голос України має звучати й залишатися помітним на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Американського єврейського комітету та привітав їх зі святом Рош га-Шана.

Раніше ми також інформували, що Зеленський підкреслив незмінність двопартійної підтримки України з боку США та подякував американському народові і президентові Дональду Трампу.

Володимир Зеленський США Олена Зеленська візит зустріч
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
