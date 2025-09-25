Зеленский обсудил с представителями США инвестиции в Украину

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важный онлайн-разговор с лидерами ведущих американских компаний и президентами корпораций, посвященный развитию инвестиций в Украину и поддержке экономики страны. По словам Зеленского, обсуждались возможности увеличения капиталовложений и партнерства с украинскими компаниями.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Украинские технологии привлекают американские инвестиции

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реформы, движется по пути к членству в ЕС и активно развивает собственное производство дронов, а также поддерживает более 300 технологических компаний. Уже десятки крупных международных корпораций выразили готовность стать партнерами украинского бизнеса.

Зеленский также отметил, что недавно стартовал инвестиционный фонд по реконструкции Украины, первые взносы в который составили 150 миллионов долларов США. Он поблагодарил все компании, которые инвестируют, поставляют оборудование и технологии и вместе с Украиной становятся сильнее.

Особенно президент отметил поддержку США, подчеркнув, что только сила заставит российского руководителя сесть за стол переговоров.

Украинский лидер подчеркнул, что международные инвестиции и партнерство бизнеса являются ключевыми элементами для экономического восстановления страны и обеспечения ее будущей стабильности.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета и поздравил их с праздником Рош ха-Шана. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов на федеральном уровне и в Конгрессе.

До этого Владимир Зеленский заявил о неизменности двухпартийной поддержки со стороны США. Он поблагодарил американский народ, президента Дональда Трампа и членов Конгресса за последовательную помощь в противостоянии российской агрессии.